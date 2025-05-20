T.C. BİGA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/193 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Biga ilçesi, Şirintepe Mahallesi

ADA NO : 1337

PARSEL NO : 1

YÜZÖLÇÜMÜ : 1428,25 m2 kısmı

ADA NO : 1337

PARSEL NO : 3

YÜZÖLÇÜMÜ : 344,20 m2 kısmı

VASFI : Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI : Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/193 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28.04.2025