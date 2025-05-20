T.C. BİGA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BİGA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/193 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çanakkale ili, Biga ilçesi, Şirintepe Mahallesi
ADA NO : 1337
PARSEL NO : 1
YÜZÖLÇÜMÜ : 1428,25 m2 kısmı
ADA NO : 1337
PARSEL NO : 3
YÜZÖLÇÜMÜ : 344,20 m2 kısmı
VASFI : Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI : Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. (TEİAŞ)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/193 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28.04.2025