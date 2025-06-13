T.C. BİGADİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. BİGADİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/54 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Balıkesir ili Bigadiç ilçesi ÇekirdekliMahallesi

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 140

PARSEL NO : 153

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 13.268,08 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatma Boduroğlu, Himmet Demiroğlu, Fayik Demiroğlu, Gülper Demiroğlu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu 13.268,08 m2lik taşınmazın 0 m2lik kısmınınmülkiyet,847,84 m2 lik kısmının irtifak hakkı olarakdavacı kurum adına kayıt ve tescili.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/54 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.06.2025