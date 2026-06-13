T.C. BİLECİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/326 Esas

KARAR NO : 2025/27

DAVALI : TAMER KAVAK - TC: 203*****208 - Yalı Mah. 148/2. Sk No:7/4 Karasu / SAKARYA

Mahkememizden verilen 27/01/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile davanın reddine karar verilmiş, verilen karar davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere davalıya ilanen tebliğ olunur. 06/05/2026