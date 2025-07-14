T.C. BİLECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BİLECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/59 Esas 06/05/2025 Konu: Gaiplik İlanı

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI BİLECİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu, Bilecik İli Merkez İlçesi Başköy Köyünde bulunan 369 parsel ( Yeni 264 ada 28 Parsel ) Nolu 458,68 m² taşınmazda bulunan "arsa" vasıflı taşınmazın tam hissesine sahip Hasan Kızı Zeliha KÖR'ün dosyamızda yapılan tüm araştırmalar rağmen bulunamadığı nüfus kaydına ulaşılamadığı, sağ olup olmadığı bilinmediği, bilgisi bulunanların mahkememiz 2025/59 Esas sayılı dosyasına bilgi ve belge sunmaları aksi halde adı geçen şahıs hakkında gaipliğine karar verileceği hususu Türk Medeni Kanunu'nun 33/2 maddesi ve 713. Maddesi gereğince tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur.