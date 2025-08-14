Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. BİLECİK DEFTERDARLIK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma 14.08.2025 00:00:00

İLAN

T.C. BİLECİK DEFTERDARLIĞI BİLECİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Bilecik Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bilecik Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106. maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Sıra No

Vergi Kimlik No

T.C.Kimlik No

Ad Soyad / Unvan

İhbarname Fiş No

Vergilendirme Dönemi

Ana Vergi Kodu

Vergi Kodu

Vergi Tutarı

Ceza V.Kodu

Ceza Tutarı

Adres

1

4600431642

 

TASF.HAL.ANADOLUYEK TEMİZLİK İNŞAAT GIDA OTOMASYON TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

2025030313TmM0000004

202301202312

0010

0010

2.546.074,23

3080

8.626.684,11

GAZİPAŞA MAH.GÜLİSTAN SK. İŞHANI 9 A 204 MERKEZ BİLECİK

 

 

 

Listede Yer Alan Vergi Kodu Adları:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0010 - KURUMLAR VERGİSİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3080 - VERGİ ZİYAI CEZASI

 

 

 

 

 

 

 

 
#ilangovtr BASIN NO: ILN02274237