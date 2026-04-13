T.C. BİLECİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BİLECİK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/54 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/54 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bilecik İl, Merkez İlçe, YENİKÖY Mahalle/Köy, AKBAYIR Mevkii, 105 Ada, 12 Parsel, Taşınmaz tapu kaydına göre tarla vasfındadır. %1-2'lik eğimde olup kapama bahçe durumundadır.

Adresi: Yeniköy Köyü Merkez / BİLECİK

Yüzölçümü: 15.700,84 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: Yok, İnşaat tarzı Bilecik Belediye Başkanlığının E-69211687-115.99-55767 sayılı yazısı ile taşınmazın mücavir alan sınırları içinde, imar planının dışında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti: 11.775.630,00 TL (Rehin Bedeli: 6.786.654,52 TL)

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: 949.28 kısımda BOTAŞ lehine daimi irtifak hakkı vardır.

Bu parselin fiili zemininde BOTAŞ lehine geçen daimi irtfak hakkı tesisinin 1219,23 m2 geldiği hesaplanmıştır.

ARTIRMA BİLGİLERİ

1.ARTIRMA

Başlangıç Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 10:27 / Bitiş Tarih ve Saati: 21/05/2026 - 10:27

2.ARTIRMA

Başlangıç Tarih ve Saati: 12/06/2026 - 10:27 / Bitiş Tarih ve Saati: 19/06/2026 - 10:27

İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.