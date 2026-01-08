T.C. BİNGÖL AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BİNGÖL AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/319 Esas

DAVALI : GÖKHAN YILDIZ (24*******326 TCKN)

Davacı Aylin YILDIZ tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız, sulh için hazırlık yapmanız, HMK 150. maddesi saklı kalmak kaydıyla duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgeler için gereken açıklamayı yapmanız için davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre verildiği, verilen süre içinde bu hususların yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR OLUNMAKLA Duruşma Günü: 29/04/2026 günü saat: 13:20'da Bingöl Aile Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.06/01/2026