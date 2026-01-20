T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/71 Esas 18.12.2025

Davacılar , ADEM YAVUZ, CEMALETTİN YAVUZ, MAHMUT YAVUZ, MELİHA YAVUZ, MUHAMMET YAVUZ, SEDA NUR YAVUZ ileDavalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili Birecik İlçesi Mezra Mahallesinde davacılar Adem YAVUZ ve Cemalettin YAVUZ tarafından 30-35 yıldır kullanıldığı iddia edilen; Şanlıurfa ili Birecikİlçesi, Mezra Mahallesi sınırlarında bulunan 040-D-01-C paftasında kayıtlı 1521 numaralı parsel içerisinde bulunan 1 numaralı krokide A harfi ile gösterilen taşınmazın 72769,2235 m2'lik kısmı ve 2 numaralı krokide 1521 parselde C harfi ile gösterilen 1152,00 m2'lik kısım ve 1519 parselde bulunan A rumuzu ile gösterilen 9102,44 m2'lik taşınmazların;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.