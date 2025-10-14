T.C. BİRECİK 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Yayınlanma 14.10.2025 00:00:00
T.C. BİRECİK 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2025/14 Esas 09.10.2025
Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) nedeniyle;
Şanlıurfa İli Birecik İlçesi Kurtuluş Mahallesinde 292/8 parseli bitişiğinde kalan ekli haritada belirtilen A harfiyle gösterilen toplam yaklaşık 7.486,049 m2 ve B harfiyle gösterilen 5.160,964 olan toplam 12.647,01 m2 taşınmazın
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.
