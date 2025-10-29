T.C. BİTLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

ESAS NO : 2025/238 Esas

Davacı Ferit TAŞ tarafından Maliye Hazinesi ve Küllüce Köyü Tüzel Kişiliği aleyhine açılan, tescil harici taşınmazın zilyetliğe dayalı olarak tapu iptali ve tescil davası nedeniyle; davaya konu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Küllüce Köyü 140 ada 7 parsel sayılı taşınmazda hak iddia edenlerin, son ilandan başlayarak 3 ay içinde Bitlis 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/238 Esas sayılı dava dosyasına itirazda bulunmaları, itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddialarını ispatlaması halinde taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur.12/10/2025