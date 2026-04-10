T.C. BODRUM 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BODRUM 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
Sayı: 2026/ 7 Tereke Satış 25.03.2026
MAHKEMESİ: Bodrum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 02.12.2025 tarih, 2025/1 Tereke Esas ve 2025/58 Tereke Karar sayılı sayılı Terekenin İflâs Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar
MİRAS BIRAKAN: İSMAİL İLHAN (TC Kimlik No: 11654051980, Süleyman ve Sultan oğlu, Çal-03.02.1964 dğ.lu,)
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı miras bırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflâs hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile Memurluğumuzda başlamıştır. İİK’nun 166. maddesi gereğince ilân ve tebliğ olunur.