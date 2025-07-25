T.C. BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ''NDEN

ESAS NO: 2024/540 Esas

DAVACI: AYDIN BARAN (25208386688 T.C.)

DAVALI: EMRAH AYBAR (10556839962 T.C.)

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan tazminat davasında;

Mahkememizce bilinen adresinize çıkartılan tebligat bila tebliğ dönmüş, mernis adresinizin boş olduğu görülmüş, adres araştırmasından bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafından açılan işbu davada 15/09/2024 tarihli ve 48 T 6713 ve 48 AKS 085 plakalı araçların karıştığı kazaya ilişkin haksız fiilden kaynaklı davacının kazanç kaybı talebi bulunmaktadır.

Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporu ile, "Davacının, meydana gelen trafik kazası neticesinde 48 T 6713 plakalı araçta oluşan hasara bağlı talep edebileceği kazanç kaybının 42.000,00TL olabileceği tarafımdan hesaplanarak tespit edilmiştir.

Davacının 15.09.2024 tarihinden itibaren avans faizi talebi olduğu göz önüne alındığında 15.09.2024 tarihinden 10.12.2024 dava tarihine kadar geçen 86 gün için bu tarihler arasında yürürlükte olan yıllık %51,75 avans faiz oranıyla, işlemiş faizin 5.121,12-TL olacağı" şeklinde hesaplama yapılmıştır.

Duruşma Günü: 08/10/2025 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.