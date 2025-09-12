T.C. BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2018/298 Esas KARAR NO: 2024/553 Karar

DAVALI: ŞADİYE BAĞLAYİCİ-31690767492

Davacılar FUAT ALTAN, SERPİL ALTAN, SUAT ALTAN aleyhine mahkememizde açılan Elatmanın Önlenmesi (Yıkım Ve Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- DAVANIN KABULÜ ile; davacıya ait taşınmazda meydana gelen zarar bedeli olan 79.000,00-TL bedelin davalılar CEMİLE YALÇINKAYA, CHARLY RUFIN MARCEAU LENOIR, ERDAL DİLEK, GÜLHAN BOZAN, HATİCE NERMİN ASLAN, İHSAN TANYÜ CANITEZ, MUSTAFA KEMAL NUR, SANİYE GEMİCİ, SEDAT EKREM SARAÇ, SERAP AKINCI, TOLGAY TANYÜ, YILMAZ YILDIRIM, AHMET AKIN, ALİME SEVİM, ALAETTİN MURAT, YILDIZ ALGIN, YUSUF İLHAN'dan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,

2- El atmanın önlenmesi talebinin reddine,

3- Davalılar AHMET BAĞLAYİCİ, AYŞE ÖĞÜT, GÜLBAHAR KÖRKELE, İBRAHİM KEMAL BAĞLAYİCİ, MAHİ ŞEKER TURANLİ, MEHMET SABRİ BAĞLAYİCİ, MUSTAFA BAĞLAYİCİ, MUSTAFA VASFİ BAĞLAYİCİ, SALİHA EBİNÇ, ŞADİYE BAĞLAYİCİ, VEYSEL BAĞLAYİCİ, YILDIZ YAPRAK yönünden yönünden pasif husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine,

4- Alınması gereken 5.396,49‬-TL harçtan, peşin alınan 35,90-TL harcın, tamamlama yolu ile alınan 17,08-TL harcın, ve tamamlama yolu ile alınan 1.313,22-TL harcın mahsubu ile eksik kalan 4.030,29‬-TL harcın davalılar CEMİLE YALÇINKAYA, CHARLY RUFIN MARCEAU LENOIR, ERDAL DİLEK, GÜLHAN BOZAN, HATİCE NERMİN ASLAN, İHSAN TANYÜ CANITEZ, MUSTAFA KEMAL NUR, SANİYE GEMİCİ, SEDAT EKREM SARAÇ, SERAP AKINCI, TOLGAY TANYÜ, YILMAZ YILDIRIM, AHMET AKIN, ALİME SEVİM, ALAETTİN MURAT, YILDIZ ALGIN, YUSUF İLHAN'dan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

5- Davacılar davada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesap ve takdir olunan 17.900,00-TL vekalet ücretinin davalılar CEMİLE YALÇINKAYA, CHARLY RUFIN MARCEAU LENOIR, ERDAL DİLEK, GÜLHAN BOZAN, HATİCE NERMİN ASLAN, İHSAN TANYÜ CANITEZ, MUSTAFA KEMAL NUR, SANİYE GEMİCİ, SEDAT EKREM SARAÇ, SERAP AKINCI, TOLGAY TANYÜ, YILMAZ YILDIRIM, AHMET AKIN, ALİME SEVİM, ALAETTİN MURAT, YILDIZ ALGIN, YUSUF İLHAN'dan alınarak DAVACILARA VERİLMESİNE,

6- Davacılar tarafından bu dosyaya yapılan 35,90-TL başvurma harcı, 35,90-TL peşin harç, 17,08-TL tamamlama harcı, 1.313,22-TL tamamlama harcı, 253,80-TL keşif harcı, 314,00-TL keşif harcı, 250,00-TL keşif aracı yol ücreti, 3.865,68-TL basın ilan masrafı, 12.600,00-TL bilirkişi masrafı ve 3.822,5‬0-TL tebligat / posta masrafı toplamı olan 22.508,08‬-TL yargılama giderden, kabul / red oranına göre hesaplanan 22.226,73-TL yargılama giderinin davalılar CEMİLE YALÇINKAYA, CHARLY RUFIN MARCEAU LENOIR, ERDAL DİLEK, GÜLHAN BOZAN, HATİCE NERMİN ASLAN, İHSAN TANYÜ CANITEZ, MUSTAFA KEMAL NUR, SANİYE GEMİCİ, SEDAT EKREM SARAÇ, SERAP AKINCI, TOLGAY TANYÜ, YILMAZ YILDIRIM, AHMET AKIN, ALİME SEVİM, ALAETTİN MURAT, YILDIZ ALGIN, YUSUF İLHAN'dan alınarak DAVACILARA VERİLMESİNE,

7- Davalılar HATİCE NERMİN ASLAN, MUSTAFA KEMAL NUR, AHMET AKIN, ALİME SEVİM, ALAETTİN MURAT, YILDIZ ALGIN ve YUSUF İLHAN kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesap ve takdir olunan 1.000,00-TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalılar HATİCE NERMİN ASLAN, MUSTAFA KEMAL NUR, AHMET AKIN, ALİME SEVİM, ALAETTİN MURAT, YILDIZ ALGIN ve YUSUF İLHAN'a verilmesine,

8- Davalı Yıldız ALGIN tarafından bu dosyaya yapılan 100,00-TL yargılama giderinden kabul / red oranına göre hesaplanan 1,25‬-TL'nin davacılardan alınarak davalı Yıldız ALGIN'a verilmesine,

9- Pasif husumet yokluğundan reddedilen davalılar AHMET BAĞLAYİCİ, AYŞE ÖĞÜT, GÜLBAHAR KÖRKELE, İBRAHİM KEMAL BAĞLAYİCİ, MAHİ ŞEKER TURANLİ, MEHMET SABRİ BAĞLAYİCİ, MUSTAFA BAĞLAYİCİ, MUSTAFA VASFİ BAĞLAYİCİ, SALİHA EBİNÇ, ŞADİYE BAĞLAYİCİ, VEYSEL BAĞLAYİCİ, YILDIZ YAPRAK lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

10- Taraflarca yatırılan gider avansından arta kalan kısmın 6100 sayılı HMK'nın 333. ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi'nin 5. maddeleri gereğince hükmün kesinleşmesinden sonra talep aranmaksızın yatıran tarafa İADESİNE, buna ilişkin kararın tebliğ giderinin, iade edilecek avanstan karşılanmasına; Gider avansı iadesinin, hesap numarası bildirilmiş ise elektronik ortamda hesaba aktarılması suretiyle; hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adrese ödemeli olarak yapılmasına,

11- 06/08/2015 tarihli Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik'in 67/1. maddesi uyarınca, taraflardan birinin talepte bulunması halinde talep üzerine; hâlihazırda talep mevcut ise re'sen, hükmün diğer tarafa tebliğine; tebliğ giderinin gider avansından karşılanmasına, davalı tarafından talep edilirse talep edence karşılanmasına,

Dair; 6100 sayılı HMK.'nun 341. ve devamı maddeleri gereğince gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde DENİZLİ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı, dahili davalı Mustafa Kemal vekili Av. BERKAN PARÇA'nın yüzüne karşı, dahili davalı Hatice Nermin vekili Av. DUYGU ŞEN'in e duruşmada yüzüne karşı, davalılar Alime, Rahmet, Yıldız, Yusuf, Alaettin vekili Av. BUSE AÇELYA ÇELGİN'in yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.13/09/2024" şeklinde karar verilmiş olmakla,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/08/2025