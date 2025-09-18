T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN/ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2018/629 KARAR NO: 2024/328 DAVACI: Hazım DOĞRU- Av. Mehmet PEKER

DAVALI: İsmail DOĞRU, Mahmut DOĞRU- Av. Abdulkadir GEMİCİ

DAVALILAR: 1- Gülbeyaz KARAYILMAZ- 68824147066 T.C. Kimlik numaralı, Hacı ve Memduha' dan olma, 08/09/1963 doğumlu.

2- Gençay DOĞRU- 46795447804 T.C. Kimlik numaralı, Halil ve Hatice' den olma, 25/02/1975 doğumlu.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalılar Gülbeyaz KARAYILMAZ ve Gençay DOĞRU' nun tebligata yarar yurtiçi ve yurtdışı açık adresleri tespit edilemediğinden, tespit edilen adreslerine de tebligat yapılması mümkün olmadığından, mahkememizin 14/05/2024 tarih ve 2018/629 Esas, 2024/328 Karar sayılı kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Davanın KABÜLÜ ile dava konusu Boğazlıyan ilçesi, Özler-İrşad Köyü 130 Ada 37 nolu parsel, Boğazlıyan İlçesi, Özler-İrşad Köyü 142 ada 26 nolu parsel, Boğazlıyan İlçesi, Özler-İrşad Köyü 120 ada 26nolu parsel, Boğazlıyan İlçesi, Özler-İrşad Köyü 139 ada 39 nolu parsel, Boğazlıyan İlçesi, Özler-İrşad Köyü 128 ada 39 nolu parsel, Boğazlıyan İlçesi, Özler-İrşad Köyü 103 ada 427 nolu parsel sayılı taşınmazların üzerindeki ortaklığın tapu kaydındaki bütün yükümlülüklerle birlikte SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİNE, karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın ilan edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.