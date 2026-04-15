T.C. BOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2025/367 Esas 02.04.2026

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili dava dilekçesinde, Bolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 24.09.2014 tarih, 2014/396 Esas ve 2014/745 Karar sayılı ilamı ile Bolu İli, Merkez İlçe, Büyükcami Mahallesinde bulunan 67 ada 8 parsel nolu taşınmazlarda hissedar olan "Emine, Mehmet Oğlu Tevfik, Ahmet Oğlu Mehmet, Ahmet Kızı Hatice, Ayşe ve Fatma" isimli şahısları temsil etmek üzere Bolu İl Defterdarı’nın kayyımolarak atandığını, TMK.nun 588. Madde gereğince kim oldukları bilinmeyen "Emine, Mehmet Oğlu Tevfik, Ahmet Oğlu Mehmet, Ahmet Kızı Hatice, Ayşe ve Fatma" isimli şahısların gaipliğine ve mirasının Devlete intikalini talep edilmiş olmakla, adı geçenlerin hakkında malumatı olanların veya bulunduğu yeri bilenlerin mahkememize bilgi vermeleri, iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde adı geçeni veya kendisini tanıyanların mahkememize bilgi için başvurmamaları halinde adı geçenlerin gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.