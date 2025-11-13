T.C. BOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayınlanma 13.11.2025 00:01:00
T.C. BOLU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı: 2025/9 Tereke Tasfiye
Konu : İİK 217 TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TATİLİNE KARAR VERİLDİĞİNE DAİR İLANMÜTEVEFFA (MURİS) :Serdar GENİŞYÜREK (TC 10075915468)
SON YERLEŞİM YERİ: Köroğlu Mah. Balıklı Sok No:4/2 iç kapı no 1 Merkez BOLU
Yukarıda yerleşim yeri yazılı Muris hakkında Bolu 1 Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/10/2025 tarih ve 2024/620 esas, 2024/678 kararıyla evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının İİK 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.
İcra İflas Kanununun 166.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.
