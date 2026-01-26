T.C. BOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BOLU 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı: 2024/2 Tereke Satış 22/01/2026

Konu: İİK 254TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYENİN KAPATILDIĞINA DAİR İLAN

MİRAS BIRAKAN: Hasan Hüseyin KONUK (TC 28504304028)

MAHKEMESİ: Bolu 2 Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/14 Tereke esas, 2023/2 Karar

Yukarıda bilgileri yazılı muris hakkında yine yukarıda bilgileri yazılı mahkeme dosyasında evvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının kapatılmasına, karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanununun 254.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.