T.C. BOR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BOR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/86 Esas 25.07.2025

2. İLAN

DavacıHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileDavalıNİĞDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Maksut oğlu Halil İbrahim, Halil İbrahim oğlu Nevruz'un sağ olup olmadıkları, yaşayıp yaşamadıkları ve mirasçıları tespit edilemediği mal varlığının 10 yıldır kayyım tarafından yönetildiği anlaşıldığından TMK. 32. ve 33. maddeleri gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren duruşmanın bırakıldığı 03/10/2025 tarihine kadar adı geçen ve mirasçıları hakkında bilgisi olanların mahkememizin 2024/86 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi halde bu süre içerisinde hiç bir hak sahibi ortaya çıkmazsa Gaip'lerin mirasının Devlete geçirilmesine karar verileceği İLANEN DUYURULUR.