T.C. BOYABAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.BOYABAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/257 Esas

Sinop ili, Boyabat ilçesi, Çattepe köyü, 127 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın 39,00m²'lik kısmı hakkında davacı MALİYE HAZİNESİ tarafından davalılar RASİM ÖZGÖKÇE, ŞÜKRÜ KORKMAZ, ORHAN ÖZDEMİR ve GÜLSÜM AKMAN aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmış olması nedeniyle, davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 14/09/2026 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi takdirde duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını kamulaştırmayı yapan Maliye Hazinesi'ne karşı açabilecekleri, idari yargıda dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgeleyemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmazın mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden Maliye Hazinesi adına tescil edileceği, mahkemece kararlaştırılacak kamulaştırma bedelinin hak sahiplerini adına Halk Bankası Boyabat Şubesine yatırılacağı ve taşınmaz malın değeri ve dava ile ilgili delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur.07/07/2026