T.C. BOZOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/449 Esas 14.03.2025

Davacı , BİLAL TAHTASIZ ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BOZOVA MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili Bozova ilçesi Yukarıçatak Mahallesinde 106 parsel numaralı taşınmaz sınırlarına bitişik bir şekilde doğu, batı ve kuzey istikametine doğru ilerleyen tapulama harici alan içerisinden 36.921.63 m2 hesap alan büyüklüğündeki yer üzerinde hak iddia eden kişilerin Bozova 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.