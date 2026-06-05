T.C. BOZÜYÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BOZÜYÜK2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/9,10,11,12,13

Bilecik ili Bozüyük İlçesi Camiliyayla Köyü sınırları içerisinde Bozüyük Belediye Başkanlığı'nın mevzi imar planı içerisinde bulunan cinsi tarla olan taşınmazlarda davacı ile taşınmaz malikleri arasında anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle Mahkememizde aşağıda gösterilen esas numaralı dava dosyalarında kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil istemli dava açıldığı, Kamulaştırma Kanununun 10/4.maddesi gereğince İLAN OLUNUR. 30/04/2026