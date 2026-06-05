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T.C. BOZÜYÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BOZÜYÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 5.06.2026 00:01:00

T.C. BOZÜYÜK2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/9,10,11,12,13

 

Bilecik ili Bozüyük İlçesi Camiliyayla Köyü sınırları içerisinde Bozüyük Belediye Başkanlığı'nın mevzi imar planı içerisinde bulunan cinsi tarla olan taşınmazlarda davacı ile taşınmaz malikleri arasında anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle Mahkememizde aşağıda gösterilen esas numaralı dava dosyalarında kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil istemli dava açıldığı, Kamulaştırma Kanununun 10/4.maddesi gereğince İLAN OLUNUR. 30/04/2026

Dosya No

İl

İlçe

Köy/Mah

Ada

Parsel

Davalılar

2026/9

Bilecik

Bozüyük

Camiliyayla

0

264

Bahri Uygun

2026/10

Bilecik

Bozüyük

Camiliyayla

0

265

Selim Ata

2026/11

Bilecik

Bozüyük

Camiliyayla

101

21

Suat Yiğit

2026/12

Bilecik

Bozüyük

Camiliyayla

101

22-30

Şaban Yüce

2026/13

Bilecik

Bozüyük

Camiliyayla

0

260

Galip Oğuz

Ayşe Değirmenoğlu

Gül Nazik Öztürk

Hasan Uğuz

Kadir Oğuz

Kamil Uğuz

Lütfiye Algın

Recep Oğuz

Hasan Uğuz
#ilangovtr BASIN NO: ILN02479105