T.C. BUCAK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma 18.03.2026 00:01:00

T.C. BUCAK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2026/182 13.03.2026

Davacılar, HASAN HÜSEYİN YÜNCÜ, NİYAZİ YÜNCÜ ile Davalı, KEÇİLİ KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİNE İZAFETEN KEÇİLİ KÖYÜ MUHTARLIĞINA arasında mahkememizde görülmekte olan Zilliyetliğin Tespiti Ve Korunması İstemli (Orman Niteliğini Yitiren Taşınmazlarla İlgili) davası nedeniyle;

Dava konusu Burdur İli, Bucak İlçesi, Keçili Köyü, Kırmızıbelen Mevkii 160 ada 51 parsel sayılıtaşınmazın TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca tescilinin yapılacağı, tescil işlemine itirazları olanların 3 ay içerisinde Mahkememize itiraz etmeleri, etmedikleri takdirde kabul etmiş sayılacakları ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02426071