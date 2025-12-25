T.C. BULANIK SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/356 Esas 17.02.2025

GAİPLİK İLANI

Davacı FESİH ÇAĞLAYAN tarafından mahkememize açılan gaiplik davasına ilişkin verilen ara karar gereğince; Muş ili Bulanık ilçesi Gündüzüköyü Cilt No :33 Hane No : 43 nüfusuna kaytılı Mehmet Sıddık ve Büngöl oğlu 10/03/1974 Bulanık doğumlu (TC 29930242922) MEMET ÇAĞLAYAN ve aynı yer nüfusuna kayıtlı Mehmet Sıddık ve Büngöl oğlu 10/03/1971 doğumlu (TC: 29933242868) NAİM ÇAĞLAYAN'ın 1991 yılından beri kayıp olduğu, kendisinden haber alınamadığı iddia edildiğinden MEMET ÇAĞLAYAN ve NAİM ÇAĞLAYAN hakkında bilgisi olanların mahkememizin 2024/356 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri Türk Medeni Kanunun 33. Maddesi uyarınca ilan olunur. 17.02.2025