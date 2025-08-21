T.C. BURDUR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BURDUR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2020/61 Esas KARAR NO: 2023/13 Karar

DAVALI: HANIM ALTUNBUNAR - 11881646386 T.C. kimlik numaralı, Antalya ili, Muratpaşa İlçesi, Muratpaşa mah/köy, 12 Cilt, 431 Aile sıra no, 29 sırada nüfusa kayıtlı, Mehmet Ali ve Saliha oğlu/kızı, 15/02/1947 doğumlu,

Mahkememizin 17/01/2023 tarih 2020/61 Esas ve 2023/13 sayılı kararı ile;

1- Burdur ili, Merkez ilçesi, Yeni mah. 2014 ada 1 parsel sayılı taşınmazda ölü tapu maliki Süleyman kızı Sıddıka Kaya adına kayıtlı 5047/234912hissenin tapu kayı iptali ile davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tapuya kayıt ve tesciline,

2- Burdur ili, Merkez ilçesi, Yeni mah2014 ada 1 parsel sayılı taşınmazda davalılar hissesine düşen kamulaştırma bedelinin 141.871,94 TL olduğunun tespitine,"karar verilmiş,

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Hanım Altunbunar'a ait adreseulaşılamaması sebebiyle, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup; mahkememiz kararının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12/08/2025