T.C. BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/210 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Tahtacı Mahallesi 107 ada 3 parsel sayılı taşınmazlar

MEVKİİ: Değirmen Önü

PAFTA NO:

ADA NO: 107

PARSEL NO: 3

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 9984 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: ENGİN KARAKÖSE

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DSİ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

1- Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/210 Esas sayısında dava açılmıştır.

2- Malikler ve ilgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşıidari yargıda iptal, Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

3- Husumetin DSİ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

4- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

5- Davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

6- Davanın duruşmasının 19.09.2025 tarihinde saat 10:05'de yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Yasa İle Değişik 10. Maddesi uyarınca ilan olunur. 08.07.2025