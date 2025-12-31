T.C. BURHANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

ESAS NO : 2025/401 Esas

BULUNDUĞU YER : Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Yunus Mahallesi 212 ada 25 parsel sayılı taşınmaz

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 212

PARSEL NO : 25

VASFI : Zeytinlik

YÜZÖLÇÜMÜ : 23,88 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : İlkinay ALAKUŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BASKİ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

1- Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/401 Esas sayısında dava açılmıştır.

2- Malikler ve ilgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşıidari yargıda iptal, Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

3- Husumetin BASKİ Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

4- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

5- Davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

6- Davanın duruşmasının 27.01.2026 tarihinde saat 11:10'da yapılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 Sayılı Yasa İle Değişik 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.08.12.2025