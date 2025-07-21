T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/117 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ TAHTACI MAHALLESİ

MEVKİİ: DEĞİRMENÖNÜ

PAFTA NO: J.17b.10c.1

ADA NO: 149

PARSEL NO: 29

VASFI: TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ: 43520,00

MALİKİN ADI VE SOYADI: FATMA KORKMAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/117 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08.07.2025