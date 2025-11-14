T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/152 Esas

DAVACI: Nuray ERTAN

VEKİLİ : Av. Kemal MURTEZAOĞLU - Av. Ceyhun BEYAZIT

DAVALILAR : 1- AHMET YILDIRIM

2- ALEV AKİŞ

3- CELAL AKİŞ

4- ERDOĞAN GÜNHAN

5- HULUSİ ŞENKAYA

6- MAZHAR TARİNÇ

Dava dilekçesinin tebliğine ilişkin olarak ;

DavacıNuray Ertan vekili Av. Ceyhun Beyazıt tarafından aleyhinize açılan İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davasına ait dava dilekçesinde özetle; Balıkesir ili, Gömeç ilçesi, Karaağaç mahallesi, Güvercinkoyu mevki, 180 ada, 71 parsel sayılı, 87,02 m2 yüzölçümlü, Bahçeli Kargir Ev nitelikli taşınmaz üzerinde İzmir 7. Tetkik Mercii'nin (İzmir 7. İcra Hukuk Mahkemesi) onayı ile Erdoğan Günhan, Mazhar Tarinç, Hulusi Şenkaya, Ahmet Yıldırım, Celal Akiş ve Alev Akiş lehine 06.11.1990 tarihinde 268 yevmiye numarası ile tescil edilen 70,90 TL (70.903.490,00 ETL) bedelli 1. Derece ipoteği bulunduğunu, Taşınmaz üzerindeki ipoteğe ilişkin olarak müvekkilinin herhangi bir borcu bulunmadığını, borç olmadığı zaman ipoteğin de bir hükmünün kalmadığını, borcun varlığını kabul anlamına gelmemek kaydıyla, bir an için böyle bir borç varsayılsa dahi ipoteğe konu olan borcun zamanaşımına uğradığını, Alacağın bağlı olduğu ipotek de zamanaşımına uğradığından ipoteğin fekki gerektiğini,haricen yaptıkları araştırmada söz konusu kişilerin akıbeti, yerleşim yeri hakkında bilgilere ulaşamadıklarından ipoteğin kaldırılmasını ipotek alacaklılarından istemenin mümkün olmadığını, müvekkilinin maliki bulunduğu Balıkesir ili, Gömeç ilçesi, Karaağaç mahallesi, Güvercinkoyu mevki, 180 ada, 71 parsel sayılı, 87,02 m2 yüzölçümlü, Bahçeli Kargir Ev nitelikli taşınmaz üzerinde bulunan İzmir 7. Tetkik Mercii'nin onayı ile 06.11.1990 tarihinde 268 yevmiye numarası ile tescil edilen 70,90 TL (70.903.490,00 ETL) bedelli 1. Derece ipoteğin kaldırılmasına, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep etmiş olup, iş bu dava dilekçesinde adresiniz bildirilmediğinden, icra mahkemesi ve tapu müdürlükleri ile yapılan yazışmalardan adres bilgilerinize ulaşılamadığından tarafınıza tebligat yapılamamıştır.İlgili kolluk tarafından yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.(HMK.122,126,127,128,129,ve131.md)