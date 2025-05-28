T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/75 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ TAHTACI MAHALLESİ
MEVKİİ : DEĞİRMENÖNÜ
PAFTA NO : -
ADA NO : 106
PARSEL NO : 1
VASFI : ARSA
YÜZÖLÇÜMÜ : 13568,00
MALİKİN ADI VE SOYADI: SENEM AVCI 1/2 HİSSE
MALİKİN ADI VE SOYADI : SABRİYE KARAKAYA 1/2 HİSSE
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/75 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.05.2025