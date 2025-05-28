T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/75 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ TAHTACI MAHALLESİ

MEVKİİ : DEĞİRMENÖNÜ

PAFTA NO : -

ADA NO : 106

PARSEL NO : 1

VASFI : ARSA

YÜZÖLÇÜMÜ : 13568,00

MALİKİN ADI VE SOYADI: SENEM AVCI 1/2 HİSSE

MALİKİN ADI VE SOYADI : SABRİYE KARAKAYA 1/2 HİSSE

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/75 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23.05.2025