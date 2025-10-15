T.C. BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BALIKESİR İLİ BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN ARSA SATIŞI İHALE İLANI

1. İdarenin

a. Adresi: Burhaniye Belediye Başkanlığı

Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:24 Burhaniye/BALIKESİR

b. Telefon/Faks: 0 266-4126450 / 0266- 4221006

c. E-posta: emlakveistimlak@burhaniye.bel.tr

2. İhalenin Konusu: Arsa Satış İhalesi

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer: Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

b. Tarihi ve saati: 28.10.2025 Salı günü saat 10:00’da yapılacaktır.

İHALE SURETİ İLE SATIŞI YAPILACAK ARSA VASIFLI TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Sıra No. İli İlçe Mahalle Ada/ Parsel Arsa Yüzölçümü ( m² ) İmar Durumu Muhammen Satış Bedeli (TL) % 3 Geçici Teminat Bedeli (TL) 1 Balıkesir Burhaniye Çoruk 348 / 1 351,28 A-2 Kat / 5-3 0.15/0.30 Konut 6.000.000,00 180.000,00 2 Balıkesir Burhaniye Çoruk 348 / 2 350,00 A-2 Kat / 5-3 0.15/0.30 Konut 6.000.000,00 180.000,00 3 Balıkesir Burhaniye Çoruk 348 / 3 350,00 A-2 Kat / 5-3 0.15/0.30 Konut 6.000.000,00 180.000,00 4 Balıkesir Burhaniye Çoruk 348 / 4 434,45 A-2 Kat / 5-3 0.15/0.30 Konut 7.400.000,00 222.000,00 5 Balıkesir Burhaniye Çoruk 348/ 5 434,45 A-2 Kat / 5-3 0.15/0.30 Konut 7.400.000,00 222.000,00 6 Balıkesir Burhaniye Çoruk 349 / 1 310,68 A-2 Kat / 5-3 0.15/0.30 Konut 5.300.000,00 159.000,00 7 Balıkesir Burhaniye Çoruk 349 / 2 312,40 A-2 Kat / 5-3 0.15/0.30 Konut 5.350.000,00 160.500,00 8 Balıkesir Burhaniye Çoruk 349 / 3 353,59 A-2 Kat / 5-3 0.15/0.30 Konut 6.050.000,00 181.500,00

4- Mülkiyeti Burhaniye Belediyesine ait Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi Çoruk mahallesi Çiftlik mevkiinde bulunan ve yukarıdaki tabloda tapu bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı belirtilen 8 adet arsa vasıflı taşınmaz, Burhaniye Belediye Meclisinin 02.08.2024 tarih ve 2024/167 sayılı kararına istinaden ve Burhaniye Belediye Encümeninin 07.10.2025 tarih ve 2025/2106 sayılı kararı doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi çerçevesinde şartname esasları dâhilinde satış ihalesi yapılacaktır.

5- İhaleler; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 28.10.2025 Salı günü saat 10.00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

6- İhaleye katılacak olan İstekliler, istenilen belgeleri içeren dosyalarını en geç ihale tarihi olan 28.10.2025 Salı günü ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilirler.

7- İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

8- 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

9- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

İsteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

9.1. Gerçek kişiler için İkametgâh Belgesi,

9.2. Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret

ve/veya Sanayi Odasından 2025 yılı içerisinde alınmış, Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,

9.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti)

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

9.4. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlemiş, ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekaletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi

9.5. Burhaniye Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından imzalanan borcu yoktur belgesi.

9.6. Muhammen bedelin %3’ü tutarında geçici teminat bedelinin ödendiğine dair belge,

9.7. İhale konusu arsaların yerinde görüldüğüne dair istekliler tarafından imzalanmış yer görme belgesi,

9.8. Ortak girişim olması halinde, ortaklarca imzalanmış ortaklık beyannamesi,

9.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, her bir ortak tarafından istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

9.10. İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde 9. Maddede belirtilen ilgili belgelerle birlikte Resmi Makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi sunmaları gerekmektedir.

9.11. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

10- İhale ve satıştan doğan veya doğacak her türlü vergi, resim, harç ve tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

11- Satışı yapılacak olan arsalar 3065 Sayılı Kanunun 17/4-r maddesi gereği KDV’den istisnadır.

12- Satışı yapılacak olan arsaların ihale bedellerinin tamamı peşin olarak ödenecektir.

13- İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, İhale Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

14- İhale şartnameleri Burhaniye Belediyesi Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İLAN OLUNUR.