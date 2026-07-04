T.C.BURHANİYE SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BURHANİYE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/532 Esas

MİRASÇI : MURAT HOŞGÖREN -

VASİYET YAPILAN : DENİZ ÖZGE ÖZENGİ KERİM - Mithatpaşa Mah. Kemal Esensoy Cad. No: 11İç Kapı No: 2 Gömeç/ BALIKESİR

MİRAS BIRAKAN : HATİCE HOŞGÖREN

Mahkememizde görülmekte olan açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetnamenin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/11/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Müteveffa tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz gerektiği; kendilerine yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği,H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.