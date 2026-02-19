T.C. BURSA 1. İŞ MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/654 Esas
Davalı Bayfa Temizlik Dağıtım ve Özel Güvenlik Hizmetleri
Turizm Gıda İnş.Taah.Tic.ve Makina Sanayi Limited Şirketi
(Turgut Reis Mah.Parlayan Apt.Karşısı 83.Sk No.10 K.4 - ADIYAMAN)
Yukarıda esas numarası yazılı dosyadan davalı Bayfa Temizlik Dağıtım ve Özel Güvenlik Hizmetleri Turizm Gıda İnş.Taah.Tic.ve Makina Sanayi Limited Şirketi'nin MERSİS adresine ait binanın depremde yıkıldığı ve tebliğ yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılmakla, ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.
Mahkememizin 23.09.2025 tarih 2025/435 karar sayılı davanın kısmen kabulüne dair gerekçeli karar evrakı ile Feri Müdahil SGK vekilinin mahkememiz kararının kaldırılıp yeniden hüküm kurularak davanın reddine karar verilmesi talebini içeren 19.11.2025 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ilan olunur.