T.C. BURSA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/133 Esas

Davacı Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında; Dava dilekçesinde özetle; Davacı şirket ile davalı arasında Mege Show adlı işletme ile ilgili olarak 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31/08/2023 tarihinde açık satış noktası sözleşmesi imzalandığını, davalının sözleşme hükümlerini ihlal ettiğini, Beyoğlu 48. Noterliğinin 07/03/2025 tarihli 78396 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile sözleşmenin aykırı eylemler nedeniyle feshedildiğine dair ihtarname gönderildiğini, ihtarnamenin tebliği akabinde davalı tarafından davacı şirkete ödeme yapılmaması nedeniyle alacağın tahsili amacıyla Kütahya 1. İcra Dairesinin 2025/4605 sayılı dosyası ile takip başlattıklarını, davalının itirazı nedeniyle takibin durduğunu, takibe yapılan itirazın iptali ile davanın kabulüne, takip konusu alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere davalı aleyhineicra inkâr tazminatına hükmedilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiş olup; davalı Ramazan ve İsmahan oğlu 1986 D.lu AHMET GENCEL'in adresine tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı anlaşıldığından;HMK’nın 122. ve 127. maddeleri uyarınca 2 haftalık kesin süre içerisinde davaya cevap verilebileceğiniz, bildireceğiniz delillerin toplanması ve vereceğiniz dilekçelerin tebliği için HMK’nın 324/1 maddesine göre gider avansını 2 haftalık kesin süre içerisinde mahkememiz veznesine depo etmeniz, aksi halde delil ikamesinden vazgeçmiş sayılacağınız hususları dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliği yerine geçmek üzere davalı AHMET GENCEL'e ilanen tebliğ olunur.