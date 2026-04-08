T.C. BURSA 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : .78006439-2025/57-Ceza Dava Dosyası

Abdulrezak ve Delal Hatab oğlu, 09/01/1983 doğumlu, (TC.No: 99*******68) sanık MUHAMMED HATAB hakkında Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Bursa 16.Asliye Ceza Mahkemesinin 08/07/2025 tarih ve 2025/57 esas, 2025/460 karar sayılı kararı ile neticeten 5 Ay Hapiscezası ile cezalandırılmasına, CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına kararı tüm aramalara rağmen kendisinin ya da konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.Kararın gazetede ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine tutanağa bağlanmak şartıyla bulunulacak beyan ile, tutukluluk veya hükümlülük halinin olması durumunda ise ayrıca bulunan Ceza İnfaz Kurumu Müdürüne tutanağa bağlanmak şartıyla bulunabilecek beyan ile, 5271 sayılı CMK-231/12 maddesi gereğince, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.