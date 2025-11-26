T.C. BURSA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BURSA2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2022/393 KARAR NO: 2022/1010

Sanık SALİH CİNDİ hakkında Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/11/2022 tarih ve 2022/393 esas -2022/1010 karar sayılı kararı ile Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK’nun 142/2-h maddesi uyarınca neticeten 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasın, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan TCK’nun 116/1 maddesi uyarınca neticeten 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, her iki suçtan dolayı 5237 sayılı TCK’nun 53/1-2-3 madde ve fıkralarının uygulanmasına karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı , iki hafta içerisinde karara karşı Bursa Bölge Adliyesi nezdinde İstinaf talebinde bulunulabileceği ilanen tebliğ olunur.