T.C. BURSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2021/477 Esas

Davalılar: 1- Engin BARIŞ-16288783092-600 Wındsor Oaks Blvd. Apt. 731 Vırgınıa Beach 23452 9988 USD

2- Tarık YİĞİT-38515019620-76 Prınceton Rd Pıscataway, Nj 08854 9988 USD

Davacı MSB ile davalılar Engin BARIŞ, Tarık YİĞİT arasında Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasında;

Mahkememizin 25/03/2025 tarih ve 2021/477 Esas, 2025/136 Karar sayılı ilamında; "1-) Davanın davalı Tarık Yiğit yönünden Kısmen KabulüKısmen Reddi ile a-) 105.928,57 ABD Dolarının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte fiili ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru uygulanmak suretiyle TL karşılığına uygulanacak yasal faizi ile birlikte davalı Tarık Yiğit'den tahsili ile davacıya verilmesine, b-) 2.766,10-TL'nin dava tarihinden tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Tarık Yiğit'ten tahsili ile davacıya verilmesine, 2-Davalı Engin Barış yönünden davanın REDDİNE" karar verilmiştir.

Mahkememizden verilen karar davacı Milli Savunma Bakanlığı vekili tarafından İstinaf edilmiş, dava dilekçesinde belirtilen adreslere tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakı ile istinaf başvuru dilekçesinin tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren 1 (bir) aylık süre içerisinde, gerekçeli karara karşı İstinaf itirazlarınızı bizzat veya bir avukat vasıtası ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde yazılı olarak yapması keyfiyeti gerekçeli karar ilamı ile istinaf başvuru dilekçesi yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.