T.C. BURSA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2025/1044 Esas

DAVACILAR : MAJÖR DIŞ TİCARET MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DAVALILAR : 1- ÇAĞDAŞ FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ - [25999-28784-54901] UETS

2- DRAMA ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - EYMİR MAH. BEYŞEHİR GÖLÜ CAD. Kapı No: 5 Daire No:GÖLBAŞI/ANKARA

3- GEYİKLİ SONDAJ İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ - Hamdibey Mah. Atatürk Cad. No: 17A Ayvacık / ÇANAKKALE

4- HEDEFAN YATIRIM İNSAN KAYNAKLARI GIDA TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - İsmetpaşa Mah. 55. Sk.No: 6/6İç Kapı No: 2 Merkez/ ÇANAKKALE

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Davalı DRAMA ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin dava dilekçesinde belirtilen adresine ve ticaret sicil müdürlüğünde yer alan adresine dava dilekçesi ve ön inceleme tensip tutanağının tebliğine ilişkin tebligat çıkartılmış ise de; "adreslerde belirtilen binaların olmaması" gerekçesiyle tebligatlar tebliğ edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı DRAMA ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin (VKN:3131493922) bildirilen resmi adreslerine tebligat yapılamadığından, işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihi takip eden 7 gün sonra dava dilekçesi, tensip zaptı ve 13/05/2026 günü saat 13:35 olarak belirlenen ön inceleme duruşma gününün Davalı DRAMA ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne tebliğ edilmiş sayılacağı, yokluğunda yargılamaya devam edilip karar verileceği, bilgi almak için Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi Kalemi'ne başvuru yapılabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.