T.C.

BURSA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/558 Esas

2. İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Müvekkili Nilüfer BAŞARAN'ın babası olan 10******112 T.C. Kimlik numaralı İbrahim BAŞARAN'ın, Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mah. 11 Cilt - 352 Hane nüfusuna kayıtlı olduğunu, annesi Bahise BAŞARAN'ın gaip adayı İbrahim BAŞARAN'ı 1996 Nisan ayında, kardeşi Türker'in ise 1997 Mayıs - Haziran ayları gibi Bursa otogarı civarında gördüklerini, amcalarının ise kulaktan duyma olarak 2000'li yıllarda kendisini Antalya'da gördüklerini, kesin olarak ise gaip adayı İbrahim BAŞARAN'ın 1997'den beridir ailesi, çevresi ve tanıdıklarıyla temasta bulunmadığını, gaip adayının 19/11/1996'da vefat eden annesinin ve 14/02/2007'de vefat eden babasının cenazesine katılmadığını, tüm bu nedenlerle İbrahim BAŞARAN hakkında TMK'nın 33/2. Maddesi uyarınca Gaipliğine karar verileceğinden, gaip olduğu iddia olunan kişi ile ilgili olarak bilgisi olanların ilk ilan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Mahkememizin 2025/558 Esas sayılı dosyasına müracaat ederek bilgi vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.