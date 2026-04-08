T.C. BURSA 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BURSA 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/1KARAR NO: 2026/187

Mahkememizin 10.03.2026 tarih ve 2025/1 Esas, 2026/187 sayılı kararı ile Ahmed ve Kedrat oğlu, Suriye vatandaşı, 99*******86 T.C.kimlik numaralı, bilinen son yerleşim yeri Alemdar Mahallesi 1. Işıklı Sokak No: 16 Osmangazi/BURSA olan BEŞŞAR HÜSEYİN hakkında " Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık " suçundan yapılan yargılama neticesinde 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Tüm araştırmalara rağmen sanık BEŞŞAR HÜSEYİN'e kararın tebliğ edilemediği ve yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilânen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilâmın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olacağı, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur.