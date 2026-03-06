T.C. BURSA 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BURSA 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/505 KARAR NO: 2025/880

Mahkememizin 06.11.2025 tarih ve 2023/505 Esas, 2025/880 sayılı Kararı ile68*******40 T.C.kimlik numaralı, beyanına göre çalışmıyor, bilinen son yerleşim yeri Panayır Mah. 3. Saygılı Sokak No:14/2 Osmangazi/BURSA olan sanık Esma AKMAN hakkında katılan Alper TURAN yönelik "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan yapılan yargılama neticesinde sanığın neticeten 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, Karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık Esma AKMAN'a kararın tebliğ edilemediği ve yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilânen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilâmın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olacağı, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur.