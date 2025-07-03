T.C.

BURSA

51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2024/64 Esas

KARAR NO : 2025/168

Güveni Kötüye Kullanma, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/03/2025 tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanunu 155/1, 245/1, 53/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS ve 7,500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılan Kazim ve Nadiye oğlu, 03/02/1967 doğumlu, Fuat GÜRBULAK (Kimlik No 39*******8) isimli şahıs hakkında verilen gerekçeli karar ve sanığın istinaf dilekçesi tüm aramalara rağmen bulunamayan Katılan, Oleh ve Tetiyana kızı 1998 Ukrayna doğumlu DENYS KYRYLENKO'ya gerekçeli karar ve sanığın istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

*7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince gerekçeli kararın ve sanığın istinaf dilekçesinin yerel bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu portalından ve Türkiye genelinde tirajı 50.000'in üzerinde olan gazetelerden birinde tebliğine,

*Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu olduğuna karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.