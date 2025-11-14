T.C. BURSA 6. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2025/10 Esas

Davacılar, GIZLIKISI1 null, GIZLIKISI2 null ileDavalı , NURGÜL KARTALMIŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Evlat Edinme davası nedeniyle;

NURGÜL KARTALMIŞ'ın tebligata yarar adresi meçhule kalıp tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün kendisine ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

(HMK 136MD. ) duruşma günü olan 09/12/2025 tarih ve saat 11:35'e Bursa 6. Aile Mahkemesi duruşma salonununda hazır olmanız, duruşmaya gelmediğiniz gelip de davayı takip etmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı sulh için hazırlığınızı yapmanız duruşmaya gelmediğinizde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin sürede dilekçelerinizde gösterdiğiniz ama sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız başka yerden getirilecek belgelere için açıklama yapmanız aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ile davalı NURGÜL KARTALMIŞ'a iş bu davetiyenin tebliğ (yayım) tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebligat yapılmış sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

İLGİLİ KİŞİ : NURGÜL KARTALMIŞ - 34678171670 Baruthane Mah. 1.Çetin Sk. No:10 İç Kapı No:1 Yıldırım/ BURSA

ili,ilçesi,mah/köy,Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, ZEKİ ve FATİME oğlu/kızı, 10/02/1990 dogumlu,