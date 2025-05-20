T.C.

BURSA

6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/507 Esas 14.05.2025

Konu : Gaiplik İlanı



GAİPLİK İLÂNI

(4721 SayılıTMK'nın 33/2. Maddesi Gereğince)

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Dava konusu Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Ortaköy Mahallesi, 752 parsel sayılı taşınmaz ilişkin olarak davacı Maliye Hazinesi tarafından mahkememizde açılan gaiplik kararı verilmesine ilişkin davada verilen ara karar gereğince; Dava konusu Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Ortaköy Mahallesi, 752 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından olan Mehmet Kızı ŞERİFE'nin açık kimlik bilgilerine ve tebligata yarar açık adresine tüm aramalara ve araştırmalara rağmen ulaşılamadığından, 4721 Sayılı TMK'nın 33/2. Maddesi gereğince sözü edilen Mehmet Kızı ŞERİFE'in gaipliğine, gaibin mirasının Hazine'ye intikaline ve kayyım tarafından yönetilen gaibe ait hisselerin Hazine adına tesciline dair karar verilebileceğinden, Mehmet Kızı ŞERİFE hakkında bilgisi olanların 6(altı) aylık süre içerisinde mahkememizin 2024/507 Esas sayılı olan dosyasına yönelik olarak mahkememize müracaat ederek bilgi vermeleri gerektiği hususları İLÂNEN TEBLİĞ OLUNUR.