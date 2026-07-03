T.C.BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

T.C. BURSA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2025/400 Esas

KARAR NO : 2026/298

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/05/2026 tarihli ilamı ile sanıkların CMK'nın 223/3-d maddesi gereğince ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiş,

Dosyanın mağduru, Suheır Salım ve Muhammed oğlu, 01/01/2002 Filistin doğumlu, Gazze nüfusuna kayıtlı Ali M.A.ALDERBİ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada tutanağa bağlanmak üzere mahkememiz kalem personeline yapılacak müracaat ile, başka yerde bulunulması halinde ise mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yada yine mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesi kalem personeline tutanak tutulmak veya bulunduğu Ceza Evi Müdürlüğüne müracaat sureti ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yolunun açık olduğu, belirtilen süre içerisinde yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği,

İlanen tebliğ olunur.