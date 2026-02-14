T.C. BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN

T.C. BURSA 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/785

KARAR NO: 2025/632

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/12/2025 tarihli kararıyla;

Sanık Sedanur'un sübut bulan eylemi Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçu olarak nitelendirilerek eylemine uyan hırsızlık suçundan 5237 sayılı TCK'nun 142/2-e maddesi gereğince suç ve suçun işlenmesindeki sair özellikler, sanığın kastının yoğunluğu, meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak takdiren ve teşdiden alt hadden olmak üzere sanığın 6 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın dosyaya yansıyan olumsuz bir durumu bulunmamakla bu hal lehine düşünülerek cezasında 5237 sayılı TCK'nun 62. Maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranından indirim yapılarak sanığın 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilmekle;

3- 51160185816 Cüneyit ve Derya kızı,10/08/2003 Fatih doğumlu Istanbul üsküdar Selamiali nüfusuna kayıtlı SEDANUR ARKUN'A tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararının yerel bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basım İlan Kurumu İlan Portalından ve Türkiye genelinde tirajı 50.000 in üzerinde olan gazetelerden birinde tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu olduğuna karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.