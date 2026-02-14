Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN

Yayınlanma 14.02.2026 00:01:00

T.C. BURSA 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/785 

KARAR NO: 2025/632 

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan  Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı  10/12/2025  tarihli  kararıyla;

Sanık   Sedanur'un sübut bulan eylemi Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık  suçu olarak nitelendirilerek eylemine uyan hırsızlık suçundan 5237 sayılı TCK'nun 142/2-e maddesi gereğince suç ve suçun işlenmesindeki sair özellikler, sanığın kastının yoğunluğu, meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak takdiren ve teşdiden alt hadden olmak üzere sanığın 6 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın dosyaya yansıyan olumsuz bir durumu bulunmamakla bu hal lehine düşünülerek cezasında 5237 sayılı TCK'nun 62. Maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranından indirim yapılarak sanığın 5 YIL  HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilmekle;

3- 51160185816  Cüneyit  ve Derya kızı,10/08/2003 Fatih doğumlu Istanbul  üsküdar Selamiali  nüfusuna kayıtlı  SEDANUR ARKUN'A tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararının   yerel bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basım İlan Kurumu İlan Portalından ve  Türkiye genelinde tirajı 50.000 in üzerinde olan  gazetelerden birinde tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu  olduğuna  karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

