T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/220 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/220 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bilirkişi heyetince yapılan incelemelerde kıymet takdiri yapılması istenilen parsel üzerinde 6 adet yapı bulunmaktadır. Taşınmazın tapu kaydında niteliği 2 Adet 1 Katlı 1 Adet 2 Katlı 2 Adet 3 Katlı Kargir Bina Ve Arsası olarak belirtilmiş olup parsel alanı 585,17 m² dir. Tapu kaydında borçlunun 1279 / 12000 Hissesi (62,37 m2) bulunduğu, mahallinde yapılan incelemelerde hisseli parsel niteliğinde olan söz konusu taşınmazda, parsel hissedarlarının kendi aralarında anlaşmak ( Rıza-i Taksim ) sureti ile özel parselasyon yaparak yerlerini belirlediği, borçlunun ise parselin 334. Sokak cephesinde bulunan, dış kapı numarası 21 olan yapının sahibi olduğu belirtilmiştir. Keşif esnasında mahallinde hazır bulunan hissedarlardan borçlu nezdinde yapılan sorgulamalar neticesinde, yukarıda belirtilen adreste, yani Yiğitler Mahallesi, 334. Sokak, No: 21’deki binanın tamamının kendilerine ait olduğunun beyan ederek, parselin diğer kısımlarında yapılanmış olan binalar ve boş kalan arsalar ile kendilerinin herhangi bir ilgilerinin bulunmadığını beyan etmiştir. Bazı hissedarlar tarafından aynı parselin içerisinde ve muhtelif kat yüksekliğinde çok sayıda nizamsız binanın ruhsatsız ve kaçak olarak yapıldığı tespit edilmiştir.

Adresi: Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 6985 Ada 1 Parsel Yıldırım / BURSA

Yüzölçümü: 585,17 m2

İmar Durumu: Yıldırım Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E-İMAR Sistemi verilerine ve dosya içerisinde bulunan verilere göre; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, 6985 ada, 1 nolu parselde, 1/1000 ÖLÇEKLİ YİĞİTLER-75.YIL-BAĞLARALTI-FİDYEKIZIK MAHALLELERİ DOĞAL SİT SINIRLARI YENİDEN DÜZENLENEN ALANLAR UYGULAMA İMAR PLANI kapsamında Bitişik Nizam, 2 Kat Konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.

Kıymeti: 6.195.350,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: 3194 sayılı imar kanununun 18 madde uygulaması 2. İdare mahkemesinin 21/02/2020 tarih 2019/175 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati: 24/09/2025 - 10:31

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/10/2025 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati: 20/10/2025 - 10:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.