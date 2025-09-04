T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/796 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/796 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Bu yazılanlar özet bilgilerdir. Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

1. TAŞINMAZLARIN İLANI

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy Mah., 10339 Ada, 12 Parsel nolu 256,93 m² yüzölçümlü “1 Katlı Betonarme İmalathane” vasfındaki taşınmazda yer alan, kat irtifakı kurulmuş olan, 20000/25693 arsa paylı, Zemin Kat, 1 Nolu Bağ. Bölümün tam hissesi ile Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Başköy Mah., 10339 Ada, 12 Parsel nolu 256,93 m² yüzölçümlü “1 Katlı Betonarme İmalathane” vasfındaki taşınmazda yer alan, kat irtifakı kurulmuş olan, 5693/25693 arsa paylı, Zemin Kat, 2 Nolu Bağ. Bölümünün tam hissesi birlikte satışa konudur.

Yukarıda bilgileri yazılı satışa konu 1 ve 2. no.lu bağımsız bölümlerin (imalathane vasfındaki) aralarında ekonomik ve fiili bütünlük bulunması nedeniyle birlikte satılmasına karar verilmiş olup, aşağıdaki bilgiler Bursa 6. İcra Hukuk Mahkemesinin 2025/143 esas, 2025/434 karar sayılı ilamlarına konu keşifte düzenlenen bilirkişi raporuna göre yazılmıştır.

Nilüfer Tapu Müdürlüğünün Web Tapu sisteminde yer alan mimari projesindeki kat irtifakına esas mahal listesine göre 1 B.B. No.lu taşınmazın net alanı 200,00 m², brüt alanı 200,00 m²'dir. 2 B.B. No.lu taşınmazın net alanı 56,93 m², brüt alanı 56,93 m²'dir.

Özellikleri: Başköy Mah., D5 Sok., No:29/A, Nilüfer/ BURSA adresinde yer almaktadır. Ayrık nizam inşa edilmiş olup tek cephesi komşu parselle bitişiktir. Bulunduğu bina çelik konstrüksiyon sistemde inşa edilmiş olup tek kattan oluşmaktadır.

-Bina ticari amaçlı imalathane olarak kullanılmaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı ve boyalı, bir kısmı sandviç panel kaplı, ana giriş kapısı otomatik kepenkli olup eğimli çatının üzeri sandviç panel kaplıdır. Keşif tarihinde taşınmaz incelenmiş olup halihazırda ticari amaçlı imalathane olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. Mimari projesine göre imalathane, duş ve wc kısımlarından müteşekkildir. Yüksek tavanlı imalathanenin zemini perdahlanmış beton kaplı olup iç duvarları sıvalı ve boyalı, yer yer sandviç panel kaplıdır. Ön kısmında yer alan ve büro amaçlı kullanılan asma katının bir bölümünün de bağımsız bölüm içerisinde yer aldığı anlaşılmıştır. Komşu aynı ada 11 parselle birlikte kullanıldığı gözlemlenen taşınmazların birlikte kullanıldığı anlaşılmıştır. 2 No.lu Bağımsız Bölüme 1 Nolu Bağımsız Bölüm üzerinden ulaşımının sağlandığı gözlemlenmiştir. Taşınmaza yapı kayıt belgesi düzenlendiği anlaşılmıştır. Genellikle ticari amaçlı kullanılan ayrık nizam 1-2 katlı imalathanelerin bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumdadır.

Takdir Olunan Değer: 8.430.000,00 TL KDV ORANI: %20

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 10:05

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/12/2025 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 10:05

2. TAŞINMAZIN İLANI

Tapu Kaydı: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Görükle Kurtuluş Mah., 5748 Ada, 10 Parsel nolu 9.915,00 m² yüzölçümlü "3 Adet 9 Katlı, 2 Adet 8 Katlı Betonarme Apartman, Ofis, İş yeri, 1 Adet 2 Katlı Betonarme Ofis, İş yeri Havuz ve Arsası" vasfındaki taşınmazda yer alan, kıymet takdirinin yapılması istenilen, kat mülkiyetine geçmiş olan, 17/2846 arsa paylı, A Blok, 2. Kat, 6 Nolu Bağ. Bölümün (Mesken) satışa konu hissesi tamdır.

Taşınmazın Özellikleri: Taşınmaz Görükle Kurtuluş Mah., Halide Edip Adıvar Cad., No:13, Çetin Kent Yaşam Evleri, A Blok, K:2 D:6 Nilüfer/ BURSA adresinde yer almaktadır. Taşınmaz ayrık nizam inşa edilmiş, çevre düzenlemesi ve peyzajı tamamlanmış, yüzme havuzu, çocuk oyun alanı ve otoparkı mevcut olan sitenin A Bloğunda yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup toplam 9 kattan oluşmaktadır. Binanın bodrum, zemin ve normal katlarında mesken amaçlı kullanılan daireler mevcut olup asansör bulunmaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı, mantolamalı ve boyalı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplı olup ana giriş kapısı alüminyum doğramalı ve camlıdır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup halihazırda kiracı tarafından mesken amaçlı kullanıldığı gözlemlenmiştir. Daire mimari projesine göre antre, 3 oda, salon, mutfak, 2 banyo ve 2 balkondan müteşekkildir. Dairenin giriş kapısı çelik kapılı, iç kapıları beyaz lake boyalı kapı, pencereler antrasit renkli çift camlı pvc profildir. Doğramadır. Duvarları alçı sıvalı ve saten boyalıdır, mutfak salon ve holde ışık bandı mevcuttur. Antre ve mutfağın zemini seramik, salon ve odaların zemini laminant parke kaplıdır. Mutfakta ankastre alt üst dolap mevcut olup tezgah çimstone mermerdir. Balkonların zemini ile ıslak hacimlerin (Banyo, duş) zemini ve duvarları seramik kaplı olup banyoda dolap ve duşkabin bulunmaktadır. Mutfak ve salonundan girişi mevcut olan balkonunda cam balkon kapama sisteminin bulunduğu gözlemlenmiştir. Dairenin ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve kalorifer peteklidir. Taşınmazın Nilüfer Belediye Başkanlığı Yazı eki ile Nilüfer Tapu Müdürlüğünün Web Tapu sisteminde yer alan mimari projesindeki kat irtifakına esas mahal listesine göre bağımsız bölüm alanı 126,80 m², toplam inşaat alanı 172,00 m2'dir. Genellikle mesken amaçlı kullanılan ayrık nizam 5-6 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumdadır.

Kıymeti: 4.300.000,00 TLKDV Oranı : %1.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/11/2025 - 11:10 Bitiş Tarih ve Saati: 19/11/2025 - 11:10

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/12/2025 - 11:10 Bitiş Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 11:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.