T.C BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BURSAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/363 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara vebilirkişi raporuna esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/363 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, ERTUĞRUL Mahalle/Köy, 8005 Ada, 1 Parsel, B BLOK10+ÇATI KAT 36 Nolu Bağımsız bölüm. BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖREözetle; Ana taşınmaz; 4.819,15 m²arsa üzerinde A ve B blok olarak inşa edilmiştir. Taşınmazın dahilinde bulunduğu B blok,bodrum + zemin+10 normal kat+ çatı katından oluşmaktadır. Betonarme tarzında, 4/A yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Bina girişizemin katseviyesinden sağlanmaktadır. Mimari projesine göre; binanın bodrum katında otopark ve ortak alanlar; zemin ve 1. katında 12 adet dükkan; 2--9. Katlarının her birinde dörder adet daire; 10+çatı katında 4 adet dubleks daireolmak üzere binada toplamda 48 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Dış cephesi klasik sıva üzeri dış cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir doğramadır. Taşınmazın yer aldığı binanın 2010 yılında inşaatına başlanmış olup yaklaşık 11 yaşındadır. Binada kapalı otopark ve asansör bulunmaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri;Taşınmaz mimari projesine göre 10. katı 4 adet oda, 2 adet banyo, ütü odası, giyinme odası, antre-hol ve 3 adet balkon; çatı katı salon, mutfak, banyo, wc, hol ve 57 m2 alanında teras bölümlerinden oluşmaktadır.Projesine göre; 197,49 m²(10. Kat: 105,49 m² + çatı katı:92 m²) net alanlı olup 3 adet toplam 34,65m² balkon dahil (17,45+11,73+5,47)267 m² brüt alanına ve 57m² teras alanınasahiptir. Taşınmazbina girişine göre ön ve sol yan cephesi bulunmaktadır.İç mekan özellikleri; Taşınmazınzeminleri laminant parke kaplı, duvarlar saten boyalı ve tavanlar dekoratif asma tavandır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap doğrama ve pencereleri PVC doğramadır. Islak hacimleri seramik kaplıdır. Fiili durumu dubleksmesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanı ve bilirkişi raporunda açıklanmıştır.Satışa iştirak edenlerin şartnameyi, Satış İlanını ve eklerini görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ilan olunur. Adresi : 23 Nisan Mahallesi, 251. Sokak, Görkem Sitesi, B Blok, No:14B/36 Nilüfer / BURSA Yüzölçümü : 4.819,15 m2 Arsa Payı : 298/18497 İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında ayrık nizam, ticaret alanında kalmaktadır. Taks: 0.50, Kaks:2.00 yapılaşma şartına sahiptir. Kıymeti : 10.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:33

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:33

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:33

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 10:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.