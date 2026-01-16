T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BURSAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bursa, Kestel, Vanimehmet Mah., 336 ada, 1parsel, 2.804,86 m2 arsa üzerinde,ana gayrimenkul "3 Adet 5 Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası" niteliği ile kayıtlı, "Dubleks Mesken" nitelikli , C blok, 12 nolu bağ. böl.2 + Çatı katta (1/1) hisse oranında, 28.03.2019 tarih ve 2765 yevmiye ile satış işleminden tescil edilmiştir.

Adres: Bursa İli, Kestel İlçesi, Vanimehmet Mahallesi, Çelik Sokak, Tanoba Evleri 2, C blok, No:4C/12 posta adresidir. Taşınmazın dahilinde bulunduğu C blok,5 katlı olup, betonarme tarzında, 3/B yapı sınıfında olduğu tespit edilmiştir. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdivenler basamaklar mermer olup, merdiven korkulukları alüminyumdur. Binanın 2017 yılında inşaatına başlanmış olup 8 yaşındadır. Taşınmazın yer aldığı binaya ait kapalı otopark bulunmaktadır. Asansör bulunmaktadır. Isınma doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır. Taşınmaz dubleks mesken nitelikli olup, bina girişine göre arka ve sağ cephede yer almaktadır. 2.Bodrum kattan giriş yapılan ana yapının 2+çatı katında yer almaktadır. Kuzey ve batı olmak üzere iki cephelidir. Taşınmaz projesine göre; 2.katta; 59 m² net alanlı, 1 adet balkon 22,7 m² dahil 94 m² brüt , çatı katında 62,5 m² net alanlı, 72m² brüt ve 13,7 m² teras olmak üzere toplam 121,5 m² net, 166m² brüt + 13,7m² teras kullanım alanına sahiptir.Taşınmaz projesine ve yerinde göre; 2. katta; salon, 1 adet oda, mutfak, hol, wc, balkon ,çatı katında; 3 oda, 2 adet banyo, hol ve 1 adet teras alanlarından oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel ahşap ve pencereleri PVC doğramadır. Salon, antre ve oda ve mutfak hacimlerde laminat parke, balkon ve banyo ve wc hacminde seramik kaplamadır. Duvarlar salon, oda ve antre hacminde duvarlar plastik boyalıdır. Islak hacimlerin duvarları plastik boya, tavan plastik boyalıdır.Salon, oda, mutfak ve antre hacimlerinde plastik boya+ kartonpiyer şeklindedir. Banyoda, klozet, duş kabini, lavabo mevcuttur. Mutfakta alt ve üst mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur. Isınma sistemi doğalgaz yakıtlı kombidir. Balkon hacimlerinde cam balkon uygulaması yapılmıştır. Taşınmaz iç mekan olarak yapılı durumdadır. Taşınmaz keşif anında doludur. Fiili durumu dubleks mesken olarak kullanılmaktadır.Taşınmazın arsa payı ile birlikte tamamının değeri 4.200.000.-TL (Dörtmilyonikiyüzbin Türk Lirası) olarak tespit ve takdir edilmiştir.

İmar Durumu: Taşınmazın konumlu olduğu parsel 1/1000 Ölçekli, 26.04.2017 Tarihli Kestel Revizyonu Uygulama İmar Planında ayrık nizam 3 kat, Hmaks: 9:50, Kaks: 0.90, Ön bahçe: 5 metre, Yan bahçe: 3 metre yapılaşma şartlarında KONUT alanı olarak ayrılan bölgede kalmaktadır.

Kıymeti: 4.200.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan: AT.3402 Sayılı kanunun Ek1. Maddesi uygulamasına tabidir beyanı, Şerh: Elektrik şirketine mecudur 09/08/1930 TAR.S.220 TEK lehine şerh ve 0,01TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (Tedaş Lehine 99 yıllığına 1 kuruş kira şerhi). Taşınmaz kaydı üzerinde belirtilen beyan ve şerhler ile birlikte tescil verilecek olup , ihale alıcısı bu beyandan kaynaklanan sonuçları kabul etmiş sayılır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/02/2026 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati: 24/02/2026 - 11:21

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 24/03/2026 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati: 31/03/2026 - 11:21

