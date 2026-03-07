T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.BURSAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/584 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/584 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1.TAŞINMAZ ADRESİ: Bursa ili Yıldırım ilçesi 75.Yıl mahallesi Esenevler caddesi B blok No:108/29Yıldırım/Bursa Yıldırım ilçesi 75.Yıl mahallesi 4196 ada 27 parsel2- GİRİŞ: Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi nezaretinde 02/12/2025 tarihindeki keşif icrasında kıymet takdirine konu taşınmaz adresindeki inceleme-ölçüm sonucunda tapu kaydı, krokisi zemine uygulandığında keşif yapılan yerin kayıtlara uygun olduğu doğru yerde inceleme yapıldığı tespit edilmiştir.2025/584 Talimat dosya numaralı konusu gayrimenkul varlığın kıymet takdiri olan taşınmazdaki yapılan inceleme sonucu kanaatimizi içeren bilirkişi raporunu saygılarımızla arz ederiz.3- TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE İMAR DURUMU: Dosyasındaki taşınmaza ait tapu kaydına göre Bursa ili Yıldırım ilçesi 75.Yıl mahallesi 4196 ada 27 parselin 5727,96 m² yüzölçümünde ABC Blokları Olan Onbirer Katlı 135 Bağımsız Bölümlü Kargir Apartman vasfında olduğu 64/8160 arsa paylı mesken vasıflı B blok 7. kat 29 numaralı taşınmaza M----- kızı N----- D-----'nın 1/1 hisse ile malik olduğu belirtilmiştir. Taşınmaza ait tapu kaydında taşınmaz üzerinde 4196 ada 13 parseldeki binanın 4196 ada 1 parsele 1,97 m² tecavüzlü olduğu beyan edilmiştir.Yıldırım Belediye Başkanlığı'nın 10/12/2025 tarihli yazısında 75.Yıl mahallesi 4196 ada 27 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli Fidyekızık-Esenevler Uygulama İmar Planı kapsamında ayrık nizam emsal:2,00 yençok:24,50 metre yapılaşma koşullu konut alanında kaldığı, söz konusu taşınmazın 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında riskli alan ve rezerv yapı alanı içerisinde bulunmadığı, taşınmazın riskli bina raporu formu olmadığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce söz konusu taşınmazdaki yapılara 26/03/2001 tarih ve 341/9 sayılı yapı ruhsatı verildiği belirtilmiştir.4- TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ: Kıymet takdirine konu taşınmaz Bursa ili Yıldırım ilçesi 75.Yıl mahallesi Esenevler caddesi B blok numara:108/29 Yıldırım Bursa adresinde ve tapunun 4196 ada 27 parsel numaralı taşınmazıdır. Taşınmaz üzerinde 3 adet 3B sınıflı toplam 11 katlı asansörlü yapı olduğu görülmüş kıymet takdirine konu 7.kat 29 numaralı mesken vasıflı taşınmazın yapının B blok yapısında ve 8.katta olduğu, site içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Kıymet takdirine konu 29 numaralı meskende yapılan incelemede 1 hol, 1 antre, 1 tuvalet-banyo, 3 oda, 2 balkon 1 mutfak, 1 tuvalet bölümlerinden meydana geldiği görülmüş hali hazırda mesken amaçlı ikamet edildiği lüks olmadığı bakımlı temiz olduğu kullanılan/süpürülebilen net alanının 90,00 m² olduğu tespit edilmiştir. B blok 7.kat 29 numaralı mesken vasıflı taşınmaz site içerisinde olup açık otopark alanı bulunmaktadır.B blok 8.kat 29 numaralı mesken vasıflı taşınmazın dış kapısı çelik kapı, iç kapıların ahşap amerikan kapı olduğu, mutfak tezgahı alt ve üstünde dolap bulunduğu, pencere ve balkon doğramalarının pvc olduğu, salon ve odaların laminant parke kaplı, ıslak satıh, mutfak, hol, antre ve balkon alanının seramik kaplı olduğu, salon, oda, hol duvar yüzeylerinin duvar kağıdı kaplı olduğu, banyo alanında dolap bulunduğu meskende ısınmanın doğalgaz kombi panel radyatörle sağlandığı tespit edilmiştir. Kıymet takdirine konu taşınmazın konumunda genellikle konut vasıflı ayrık nizam yapılaşma olduğu okul, market, park alanı, eczane, sağlık ocağı, durak, cami gibi tesislere yakın olduğu taşınmaza ulaşımın kolay olduğu özel araç ve toplu taşıma ile ulaşım sağlandığı, belediye hizmetlerinden faydalandığı tespit edilmiştir.5- KIYMET TAKDİRİNE KONU TAŞINMAZIN YAKLAŞIK DEĞERİ VE SONUÇ:Bursa ili Yıldırım ilçesi 75.Yıl mahallesi 4196 ada 27 parselde 5727,96 m² yüzölçümünde ABC Blokları Olan Onbirer Katlı 135 Bağımsız Bölümlü Kargir Apartman vasıflı taşınmazda 64/8160 arsa paylı mesken vasıflı tapuda B blok 7.kat 29 numaralı kıymet takdirine konu taşınmazın il-ilçe merkezlerine mesafesi, çevresinin yapılaşması, ana taşınmazın yüzölçümü ve geometrik şekli yıpranma payı muhitinin şeref ehemmiyeti ve çarşı pazarla irtibatı konumundaki diğer taşınmazların halihazır değerleri konumundaki alıcı potansiyeli, kıymetini yükseltici-düşürücü müspet-menfi faktörlerle niteliği/vasfı kapsamında emlak piyasası alım satım rayicine göre arsa payı dahil değeri 4.750.000,00 TL belirlenmiştir. Borçlu N----- D-----'nın 1/1 hisse değeri: 4.750.000,00 TL x 1/1=4.750.000,00 TL hesaplanmıştır.Ana Taş. Yüzölçümü : 5.727,96 m2 Arsa Payı : 64/8160 Kıymeti : 4.750.000,00 TL KDV Oranı: %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:13 Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:13

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:13Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.